Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

с чего всё началось

Позиция, изначально занятая в Госдуме, была в том, чтобы мы нашли сбалансированный подход. И он состоит не в том, что это понравилось владельцам комплексов, а в том, чтобы не пострадали люди, малые и средние предприниматели, которые арендуют, чтобы это не сказалось на цене товаров.

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

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