Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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Позиция, изначально занятая в Госдуме, была в том, чтобы мы нашли сбалансированный подход. И он состоит не в том, что это понравилось владельцам комплексов, а в том, чтобы не пострадали люди, малые и средние предприниматели, которые арендуют, чтобы это не сказалось на цене товаров.
— Андрей Макаров, юристМоллы.Ru 07:03
с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ06:31
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Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
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Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
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Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
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Суд заключил на месяц под стражу депутата Заксобрания Кубани
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