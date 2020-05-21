Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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Андрей Макаров
Позиция, изначально занятая в Госдуме, была в том, чтобы мы нашли сбалансированный подход. И он состоит не в том, что это понравилось владельцам комплексов, а в том, чтобы не пострадали люди, малые и средние предприниматели, которые арендуют, чтобы это не сказалось на цене товаров.
— Андрей Макаров, юристМоллы.Ru 07:03
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