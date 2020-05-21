Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

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Арендодатели теряют бизнес

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Ведомости22 мая в 06:18

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РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Российская газета 13:50
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Политика

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Политика

США выйдут из договора по открытому небу

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В Ливии погибло семеро боевиков ПНС за сутки

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Pravda.Ru вчера в 05:56
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Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
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Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»

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Известия вчера в 17:02
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Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
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Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

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WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний

Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
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Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

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Армия и оружие

СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

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В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь

Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 22 мая в 11:56
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Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»

Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся.
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OvideO.ru 07:58
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