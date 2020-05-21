с чего всё началось

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.

Здоровье В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 222

Шоу-бизнес Плющенко с семьёй станцевал под хит из 80-х Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своей женой Яной Рудковской и сыном Александром станцевали под хит из 80-х годов. 1

Политика В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры. 261

Политика Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. 2,1K

Общество Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток. 6

Армия и оружие В Ливии погибло семеро боевиков ПНС за сутки Всего, по подсчетам Сирийской обсерватории по правам человека, количество погибших среди боевиков протурецких группировок достигло 318 человек, включая лидеров указанных групп.

Футбол Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». 4

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 77

Происшествия Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС. 1

Экономика ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 86

Политика WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post. 178

Общество В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. 26