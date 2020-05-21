Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
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