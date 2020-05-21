Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Оценить251
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Происшествия
Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка
Ранее СМИ сообщали о перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости 12:34
Культура
Юная курянка завоевала два Гран-при
По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
Российская газета 12:50
Политика
Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины
Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
РИА Новости 09:45
Наука
Специалисты научились быстро синтезировать керамику
Предложенный специалистами метод не требует дорогостоящего оборудования и превосходит другие способы, потому как скорость синтеза новых соединений является максимально быстрой.
Goroday.ru 03:56
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Авто
Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться
Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
Общество
Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
РИА Новости 12:46
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. Победный гол забит на 121-й минуте
Спорт-Экспресс 12:34
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU 22 мая в 04:53
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Армия и оружие
СК возбудил более 300 уголовных дел против украинских силовиков
Российские следователи расследуют более 300 уголовных дел из-за обстрелов украинскими силовиками Донбасса, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Взгляд.ру 12:34
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников расшифровал статистику по COVID-19 в России.
ТК Звезда вчера в 17:42
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Авто
Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
Новые автомобили вчера в 11:45
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Футбол
Илья Геркус: «Скажите прямо: „Локо“ не хочет быть чемпионом, второе место тоже слишком хорошо, нас не устраивает»
Первое интервью Кикнадзе после ухода Семина Расставание с Семиным — удар по «Локо» — «Локомотив» не продлил контракт с Юрием Семиным, ушла легенда, болельщики в шоке.
Спорт-Экспресс 08:25
Шоу-бизнес
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Анастасия Шубская и Александр Овечкин вновь ждут пополнения в семье.
Экспресс газета 10:32
Политика
Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса
США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.
РБК 11:23