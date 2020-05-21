с чего всё началось

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 1K

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 6K

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 147

Общество Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. 1,1K

Экономика Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 253

Политика В США призвали ввести санкции против КНР для «защиты статуса Гонконга» Как пишет газета, сенаторы Крис Ван Холлен и Пэт Туми подготовили двухпартийный законопроект, нацеленный на «защиту прав человека в Гонконге» и на «давление на Китай в целях сохранения особого статуса территории». 1

Политика Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.

Здоровье 38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. 13

Общество Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. 23

Футбол Кузяев не хочет продлевать контракт с «Зенитом» В июне 2020-го у хавбека истекает контракт с «Зенитом», и он желает попробовать силы в одном из европейских чемпионатом, сообщает «Чемпионат». 1

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 22

Общество Дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок Роспотребнадзор разработал рекомендации для организации отдыха в детских летних лагерях на фоне пандемии коронавируса, рассказала глава ведомства Анна Попова. 82

Биатлон Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 8

Политика МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу Глава МИДа Германии Хайко Маас в четверг вечером заявил, что сожалеет о том, что США намереваются выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 38

Общество Власти Японии считают неизбежной вторую волну коронавируса в стране Вторая волна распространения коронавируса на территории Японии произойдет в любом случае, однако власти сделают все необходимое, для того чтобы масштабы этой волны были небольшими. 1

Футбол Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо» Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.