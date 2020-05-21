с чего всё началось

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 159

Общество Глава Алушты извинилась за слова про собак Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 84

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 40

Политика Захарова отреагировала на выход США из Договора по открытому небу Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Общество Госдума приняла закон о базе данных всего населения России Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг. 3K

Футбол Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.

Киберспорт Battle Pass выйдет на следующей неделе Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».

Политика Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма О переговорах с Россией и Крыме Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая дал пресс-конференцию по случаю годовщины со дня его инаугурации. 1,1K

Культура Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс. 1

Кино Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон. 5

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 99

Шоу-бизнес Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох. 9

Здоровье В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram. 2

Политика Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Кубани Президент России Владимир Путин заявил о поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в случае его участия в выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2020 года. 113

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 7

Экономика Российская промышленность упала на 6,6% в апреле За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат. 9

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 224