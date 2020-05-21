Экономика

ВедомостиВедомостиТолько малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект
, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
Российская газета07:12

Подробнее о событии

Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

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Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

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ТАСС06:45
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Разработан на основе отталкивания новый тип кристаллов

Группе экспертов удалось создать свой кристалл Паули из атомов лития, которые при помощи лазеров были загнаны в двумерную область радиусом приблизительно микрометр.
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В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки.
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Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

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Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

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