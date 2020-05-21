Экономика
ВедомостиТолько малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газета07:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Общество
Вендинговые операторы хотят продавать еду в жилых домах
Вендинговые операторы хотят продавать еду в жилых домах Лишившись большей части оборота из-за закрытия офисов и перехода на удаленный режим работы, операторы торговых автоматов сделали ставку на жилые дома.
Коммерсантъ 18:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru 12:45
Общество
Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники
Образ прославившейся тульской медсестры в просвечивающемся защитном костюме уже распространился на весь интернет.
Центр 71 05:54
Футбол
Стадион «Сан-Сиро» в Милане могут снести
В ближайшем будущем стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане могут снести. Об этом 21 мая сообщает издание La Republica.
ИА Красная Весна 14:52
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Общество
Верховный суд отменил увольнение судьи из-за дорожного конфликта
Шахрудинила лишили мании после того, как он в ходе дорожного конфликта ударил другого участника движения за оскорбления в свой адрес и адрес своей матери.
ИА Красная Весна 09:43
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Наука
Разработан на основе отталкивания новый тип кристаллов
Группе экспертов удалось создать свой кристалл Паули из атомов лития, которые при помощи лазеров были загнаны в двумерную область радиусом приблизительно микрометр.
Goroday.ru 03:43
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости 10:29
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания 05:50
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Происшествия
В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот
В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки.
Вести.Ru 11:31
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Жириновский предложил продать «мумию» Ленина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
РИА Новости 19:50
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Политика
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00