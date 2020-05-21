Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ06:31
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Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
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ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
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Почему российского князя в сериале про Екатерину II сыграл негр
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Комсомольская правда 04:49
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Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
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Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
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Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
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Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
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Сбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
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Общество
В России создадут единую базу с данными россиян
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах. Как пишет РБК, закон должен начать действовать с 1 января 2022 года.
BFM.ru 09:19
Футбол
В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ
На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 12:57
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Коммерсантъ 12:48
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Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
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Чистый долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 429.1 млн фунтов
Недавно исполнительный вице-президент клуба Эд Вудворд признал, что МЮ испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:37
Экономика
«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей
«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей.
Lenta.ru 11:56
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Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю
В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.
РБК 11:24
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Происшествия
Сотрудник «Россельхозбанка» в Воронеже попался на взятке в 1,4 млн
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника воронежского филиала "Россельхозбанка", заподозренного во взятке на сумму 1,4 млн руб. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.
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Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Напомним, Кузяев является воспитанником «Зенита». За основной состав клуба он выступает с 2017 года.
Vprognoze.ru 03:50
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ вчера в 09:00
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Китай инвестирует в искусственный интеллект и беспроводные сети
Китай готовит к окончательному утверждению инвестиционный план по развитию искусственного интеллекта и беспроводных сетей, который потребует от страны вложений в размере $1.4 трлн до 2025 года.
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