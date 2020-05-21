с чего всё началось

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Происшествия На Камчатке следователи начали проверку Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 3,3K

Политика Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения. 786

Экономика Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда. 9

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Кино В Fortnite показали свежий трейлер «Довода» Кристофера Нолана В Fortnite состоялась премьера нового трейлера «Довода» Кристофера Нолана, дату премьеры которого загадочно убрали.

Политика Небензя заявил, что Украина открыла путь к референдуму в Крыму РИА Новости Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который прошел в Крыму в 2014 году.

Общество Развод с разводом: на Дальнем Востоке семьи распадаются ради ипотеки Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, отвечающее за информационное сопровождение программы «Дальневосточная ипотека», не получали информацию о том, что на ДВ существует проблема фиктивных разводов для того, чтобы воспользоваться программой, сообщили в пресс-службе министерства.

Здоровье В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом. 220

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Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.

Политика В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй. 2

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Политика Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.

Политика В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев. 16

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Происшествия В п. Смидович главбух детсада похитила более 300 тысяч рублей По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Еврейской автономной области СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении главного бухгалтера детского сада было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

Наука Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой. 5