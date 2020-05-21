Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газета07:12
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Происшествия
На Камчатке следователи начали проверку
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
Полуостров Камчатка 20:15
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Политика
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения.
ТАСС 14:16
Экономика
Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда.
РИА Новости 18:44
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Кино
В Fortnite показали свежий трейлер «Довода» Кристофера Нолана
В Fortnite состоялась премьера нового трейлера «Довода» Кристофера Нолана, дату премьеры которого загадочно убрали.
Игромания.ру 20:11
Политика
Небензя заявил, что Украина открыла путь к референдуму в Крыму
РИА Новости Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который прошел в Крыму в 2014 году.
РЕН ТВ 18:38
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Общество
Развод с разводом: на Дальнем Востоке семьи распадаются ради ипотеки
Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, отвечающее за информационное сопровождение программы «Дальневосточная ипотека», не получали информацию о том, что на ДВ существует проблема фиктивных разводов для того, чтобы воспользоваться программой, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 17:01
Здоровье
В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента
Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО 03:47
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Политика
Постпред РФ призвал представителей Канады и США не распространять фейки в ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителей Канады и США воздержаться от использования не подтвержденных фактами данных о ситуации в Донбассе на заседаниях постоянного совета этой международной организации.
ТАСС 11:59
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Политика
В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах
Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
РИА Новости 10:44
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском 07:39
Происшествия
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Политика
Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18:30
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Происшествия
В п. Смидович главбух детсада похитила более 300 тысяч рублей
По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Еврейской автономной области СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении главного бухгалтера детского сада было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).
Набат 20:10
Авто
5 лучших минивэнов для семьи и путешествий, которые редко ломаются и недорогие в обслуживании
Аналитики провели исследования и составили перечень лучших минивэнов, предназначенных для семейных пар, а также путешествий.
Car.ru 05:54
Интернет
Huawei разработала «убийцу» поисковика Google
Китайская компания Huawei разработала полноценную альтернативу Google поисковику, сообщили в пресс-службе компании.
ФАН 11:43
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском 09:36
Наука
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме
Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой.
Российская газета вчера в 06:28
Здоровье
В Омске областную больницу переделают под лечение коронавируса
Один из корпусов омской областной клинической больницы запустят для оказания помощи пациентам с внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией, число которых, к сожалению, увеличивается сейчас.
РИА СуперОмск 13:19