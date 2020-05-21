с чего всё началось

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Транспорт Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений, сообщили в Росавиации.

Кино Фильм «Довод» Нолана станет первой большой премьерой после пандемии Фильм «Довод» режиссера Кристофера Нолана будет первым блокбастером, который покажут кинотеатры после окончания пандемии коронавируса.

Здоровье Эксперты сомневаются в эффективности американской вакцины от нового коронавируса В первую очередь журналистов насторожило сообщение американской компании Moderna о результатах первого этапа клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).

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