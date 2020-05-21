с чего всё началось

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Футбол Уткин назвал лучшего нападающего в истории сборной России Не могу назвать лучшим Погребняка, потому что он по собственной инициативе отказался от поездки на Евро в 2008.

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Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 957

Экономика Разблокировка счетов муниципалитетов поможет расчитаться с предпринимателями Хакасии Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова рассказала о разблокировке счетов муниципалитетам, что поможет городам и районам рассчитаться по долгам с предпринимателями.

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