с чего всё началось

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Общество Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,5K

Общество Госдума приняла закон о базе данных всего населения России Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг. 3,1K

Общество Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. 1K

Политика Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». 19

Общество Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант". 557

Политика Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Армия и оружие Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. 66

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 283

Общество СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране. 90

Общество Глава Алушты извинилась за слова про собак Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 94

Политика Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Здоровье В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,3K

Спорт В Steam бесплатно раздают шутер DayZ Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени. 13

Экономика Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7% Минэкономразвития ожидает в 2020 году увеличения числа безработных граждан до 5,7%. Если это произойдет, то такие показатели станут максимальными с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза ведомства на 2020-2023 годы. 13

Футбол Стадион «Сан-Сиро» в Милане могут снести В ближайшем будущем стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане могут снести. Об этом 21 мая сообщает издание La Republica.

Политика ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации. 126