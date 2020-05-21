Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газета07:12
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Общество
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве
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Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
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Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
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Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
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Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Общество
Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая
К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
Политика
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ 11:16
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Политика
Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 16:27
Экономика
«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей
«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей.
Lenta.ru 11:56
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Спорт
В Steam бесплатно раздают шутер DayZ
Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 10:20
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
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Экономика
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%
Минэкономразвития ожидает в 2020 году увеличения числа безработных граждан до 5,7%. Если это произойдет, то такие показатели станут максимальными с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза ведомства на 2020-2023 годы.
Газета.Ru 16:32
Политика
НАТО собралось провести экстренное заседание из-за выхода США из ДОН
В пятницу состоится экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, сообщил альянс.
Взгляд.ру 15:51
Армия и оружие
Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем
Взгляд.ру вчера в 18:35
Футбол
Стадион «Сан-Сиро» в Милане могут снести
В ближайшем будущем стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане могут снести. Об этом 21 мая сообщает издание La Republica.
ИА Красная Весна 14:52
Происшествия
Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes
Обозреватель Врн 06:25
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
Интерфакс 13:40
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Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43