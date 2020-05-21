с чего всё началось

Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 967

Происшествия Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева В Житомирской области арендатор пруда в ночь на 22 мая расстрелял семь рыбаков из Киева, приехавших порыбачить, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 56

Общество Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19%, это 21% от общего прироста. 6

ЖКХ Отопление во всех домах Подмосковья включат в пятницу Отопление появится во всех жилых домах Подмосковья в пятницу вечером, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин, передает РИА «Новости». 27

Киберспорт Riot Games запустит новый режим в день релиза Valorant Студия Riot Games заявила, что стадия бета-тестирования игры завершится 28 июня 2020 года, полноценный релиз Valorant состоится 2 июня 2020-го.

Общество Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса. 37

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 62

Футбол Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 9

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,7K

Общество Президент России назвал дату проведения ЕГЭ Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня. 1,9K

Шоу-бизнес Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.

Политика США вышли из Договора об открытом небе с Россией «В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.

Экономика ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».

Общество Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.

Общество Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24". 31