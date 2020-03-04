Финансы

REGNUMREGNUMГосдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

Правительственный законопроект о поправках в бюджет Пенсионного фонда 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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Поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ на 2020-2022 годы приняты в первом чтении

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