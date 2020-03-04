Финансы

REGNUMREGNUMГосдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

Правительственный законопроект о поправках в бюджет Пенсионного фонда 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

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Увеличение расходов на маткапитал одобрили в первом чтении

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Доходы бюджета ПФР в 2020 году составят почти 9 трлн рублей

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Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

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Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Телескоп WFIRST одобрен для разработки

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Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
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Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
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Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев

Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев.
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