Финансы
REGNUMГосдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года
По расчетам правительства, общий объем доходов бюджета фонда в 2020 году вырастет на 13,5 млрд рублей до 8,9 трлн рублей, что составляет 7,9% ВВП. Расходы ПФР также вырастут на 104,2 млрд рублей до 9,1 трлн рулей.
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Поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ на 2020-2022 годы приняты в первом чтении
Финмаркет04 марта в 08:49
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