Финансы

REGNUMREGNUMГосдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

По расчетам правительства, общий объем доходов бюджета фонда в 2020 году вырастет на 13,5 млрд рублей до 8,9 трлн рублей, что составляет 7,9% ВВП. Расходы ПФР также вырастут на 104,2 млрд рублей до 9,1 трлн рулей.
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Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

РИА Новости04 марта в 08:16

Доходы бюджета ПФР в 2020 году составят почти 9 трлн рублей

Аргументы недели04 марта в 08:46

Увеличение расходов на маткапитал одобрили в первом чтении

Rambler News Service04 марта в 08:20

Поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ на 2020-2022 годы приняты в первом чтении

Финмаркет04 марта в 08:49

Госдума изменяет бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 года

REGNUM04 марта в 08:09

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФ04 марта в 08:08

Поправки к бюджету Пенсионного фонда России прошли I чтение

Дума ТВ04 марта в 08:06
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