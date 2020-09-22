Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России
Смотрите также
Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии
Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Центр Гамалеи создаст протокол испытания «Спутника V» для онкобольных
Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Житель Воронежа поджег машину с годовалым ребенком после ссоры с женой
Онищенко назвал опасность введения четырехдневной рабочей недели
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
Дочь московского дизайнера пропала после выхода из школы
Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса
Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России
Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора
Reuters: перенесшие инфекцию денге могут иметь иммунитет к COVID-19
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Володин попросил Бортко перейти на дистанционную работу в Госдуме
Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.В источнике
С чего всё началось
Одним из законопроектов
предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию.
Подробнее о событии
В городах федерального значения отвечать за воинский призыв будет глава исполнительной власти
Парламентская газета06:45