Экономика
REGNUMГосдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
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В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированную ставку по вкладам
Rambler News Serviceвчера в 10:09
Банки обяжут указывать в договоре фактическую ставку депозита, без сложных формул - законопроект
Интерфакс - Россиявчера в 09:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Экономика
Минфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР
Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР).
Московский Комсомолец вчера в 21:44
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
Лезги газет вчера в 17:25
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
Футбол
Слуцкий заявил о ценном опыте работы в иностранных клубах
Тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» рассказал, что очень ценит опыт, полученный в иностранных клубах: в английском «Халле» и голландском «Витессе».
Известия вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза вчера в 08:28
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
Шоу-бизнес
«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего.
Собеседник вчера в 06:59
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Транспорт
«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах
На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 вчера в 09:54
Космос
В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra вчера в 09:30
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Новые автомобили вчера в 14:08
Политика
Посол России в ФРГ рассказал о реакции властей страны на санкции США
Власти Германии единодушно отвергают возможные санкции США, угрожающие завершению строительства «Северного потока – 2». Об этом 27 июля заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Известия вчера в 09:56
Футбол
Дзюба второй раз подряд стал лучшим игроком РПЛ по версии футболистов
Матч ТВ вчера в 11:59
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru вчера в 11:15
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.
News.ru вчера в 19:41
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Экономика
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com вчера в 07:17
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
Некоторые меры по сдерживанию пандемии коронавируса оказали негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Коммерсантъ вчера в 17:30
Технологии
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru вчера в 15:06
Здоровье
159 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки
С начала пандемии в регионе от COVID-19 вылечились 9232 пациента (186 выписали за сутки).
ИА Альтаир вчера в 22:53
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 03:39
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru вчера в 16:00
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12