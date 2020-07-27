Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.В источнике
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В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированную ставку по вкладам
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Интерфакс - Россиявчера в 09:43