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REGNUM
REGNUM

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.В источнике
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Коммерсантъ

Вкладчиков будут подробно информировать об условиях депозитов

Коммерсантъвчера в 15:14
REGNUM

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

REGNUMвчера в 09:02
Rambler News Service

В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированную ставку по вкладам

Rambler News Serviceвчера в 10:09
Интерфакс - Россия

Банки обяжут указывать в договоре фактическую ставку депозита, без сложных формул - законопроект

Интерфакс - Россиявчера в 09:43
Дума ТВ

В ГД хотят обязать банки сообщать минимальную гарантированную ставку по вкладам

Дума ТВвчера в 09:35
РИА Новости

Банки могут обязать сообщать гарантированную ставку по вкладам

РИА Новостивчера в 09:28
РБК

В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированный доход вкладов

РБКвчера в 11:18
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Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
РБК23:00
4

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

Спасатели пока не могут вести наземные поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии из-за несработавшего радиомаяка, сообщается в понедельник на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети "ВКонтакте".
На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк
ТАССвчера в 13:29
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Володин предложил ввести ответственность за срыв плана по выдаче жилья саратовским сиротам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести персональную ответственность профильных министров за срыв программы по предоставлению жилья сиротам в Саратовской области, где по итогам прошлого года было выполнено около 50% от плана программы.
ТАССвчера в 12:40
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В Марий Эл до 2023 года построят более 446 км газопроводов

Йошкар-Ола, 27 июля 2020, 13:08 — REGNUM В Марий Эл в рамках реализации программы «Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019−2023 годы» планируется построить 446,9 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в 13 муниципальных образованиях республики.
REGNUMвчера в 06:08
4
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета17:01
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Intel заподозрили во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство

Источник изображения: Bloomberg В опубликованном пресс-релизе юристы Hagens Berman просят откликнуться тех инвесторов, которые существенно пострадали в результате снижения курса акций компании Intel, вызванного пятничными откровениями её руководства по поводу задержки с освоением 7-нм техпроцесса.
3DNewsвчера в 10:50
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что силы стратегического сдерживания навсегда обеспечат национальную безопасность Северной Корее, как стране, обладающей ядерным оружием.
Политика Сегодня22:54
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Пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж машин в России - эксперт

Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.
ПРАЙМ00:05
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