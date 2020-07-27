Экономика

REGNUMREGNUMГосдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
В понедельник, 22 июля, в Госдуму был внесен законопроект
, который расписывает, каким образом банки должны информировать клиентов об условиях вклада.
Коммерсантъвчера в 15:14

Подробнее о событии

Банки обяжут указывать в договоре фактическую ставку депозита, без сложных формул - законопроект

Интерфакс - Россиявчера в 09:43

В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированный доход вкладов

РБКвчера в 11:18

В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированную ставку по вкладам

Rambler News Serviceвчера в 10:09

Вкладчиков будут подробно информировать об условиях депозитов

Коммерсантъвчера в 15:14

В ГД хотят обязать банки сообщать минимальную гарантированную ставку по вкладам

Дума ТВвчера в 09:35

Банки могут обязать сообщать гарантированную ставку по вкладам

РИА Новостивчера в 09:28

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

REGNUMвчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
7
Здоровье

Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин

Уролог-андролог Сергей Боголюбов рассказал, как COVID-19 может сказаться на половой жизни мужчин.
Дни.ру 04:16
Авто

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

По информации издания, легендарная модель южнокорейского производства обзавелась спортивной версией.
Лезги газет вчера в 17:21
28
Армия и оружие

На базе МиГ-31 будет создан новый российский перехватчик

Новый авиационный комплекс дальнего перехвата создается в России на базе истребителя МиГ-31.
Вечерний курьер 03:07
12
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
116
Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
2K
Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
2,6K
Шоу-бизнес

Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой

Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
69
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
23
Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
2
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
157
Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
75
Шоу-бизнес

Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactor вчера в 11:06
2
Футбол

«Зенит» близок к приобретению Черышева

Спорт-Экспресс 04:12
Шоу-бизнес

Лолита отрицает, что делала бандажирование желудка

Операции по сокращению желудка не делала.
WomanHit.ru 04:12
30
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
274
Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 25 июля в 08:20
91
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,4K
Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
201
Происшествия

Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
182
Общество

В Зауралье число заразившихся коронавирусом достигло 2055

За весь период в регионе обнаружили 2055 таких случаев.
REGNUM 25 июля в 08:52
1
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
62
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
407
Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru вчера в 09:12
5
Армия и оружие

В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
Военное дело 04:06
5
Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com вчера в 05:59
80
Экономика

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
545
Как работают Яндекс.Новости?
Главное