Экономика
REGNUMГосдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
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с чего всё началось
В понедельник, 22 июля, в Госдуму был внесен законопроект, который расписывает, каким образом банки должны информировать клиентов об условиях вклада.Коммерсантъвчера в 15:14
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В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированную ставку по вкладам
Rambler News Serviceвчера в 10:09
Банки обяжут указывать в договоре фактическую ставку депозита, без сложных формул - законопроект
Интерфакс - Россиявчера в 09:43
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Общество
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ТАСС 05:37
Здоровье
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Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
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BFM.ru 05:53
Армия и оружие
Спутник Sentinel-2 заснял запуск российского «Кинжала»
Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», пишет Forbes.
Lenta.ru 04:26
Общество
В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса
В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 04:51
Политика
Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды
Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
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RT на русском вчера в 10:23
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Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:46
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
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РБК 04:48
Политика
Песков заявил, что при подготовке бюджета генерируются разные идеи
"Минфин, разумеется, сейчас ведет напряженную бюджетную работу, она уже началась, в рамках этой работы генерируются разные предложения", - отметил Песков.
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Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
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Блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом ролике на своём YouTube-канале Valve News Network сообщил, что в ближайшее время зомби-шутер Left 4 Dead 2 пополнится ещё одной сюжетной кампанией.
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Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
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РБК вчера в 06:06
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
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Vprognoze.ru вчера в 11:18
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Чимаев попросил главу UFC организовать бой с Макгрегором
Чимаев попросил главу UFC Уайта организовать бой с Макгрегором.
Pravda.Ru 05:22
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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