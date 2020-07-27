с чего всё началось

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

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Наука У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов. 17

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 142

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

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Политика Песков заявил, что при подготовке бюджета генерируются разные идеи "Минфин, разумеется, сейчас ведет напряженную бюджетную работу, она уже началась, в рамках этой работы генерируются разные предложения", - отметил Песков.

Общество Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе. 3

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 589