Экономика

REGNUMREGNUMГосдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
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с чего всё началось
В понедельник, 22 июля, в Госдуму был внесен законопроект
, который расписывает, каким образом банки должны информировать клиентов об условиях вклада.
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