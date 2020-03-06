Коронавирус
РИА НовостиГосдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
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Правительство замыкает на себе меры по борьбе с коронавирусом в стране
Экономика сегоднявчера в 06:15
Госдума рассмотрит проект расширения полномочий правительства на фоне пандемии COVID-19
Народные новостивчера в 04:16
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:31, Ашберн
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Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
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Общество
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Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
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Рада приняла закон о рынке земли
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Военные России и Турции проверили посты вдоль трассы М-4 в Сирии
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Принят закон о НДФЛ на проценты по вкладам
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Общество
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Дортмундская "Боруссия" хочет получить около 130 миллионов евро за трансфер полузащитника Джейдона Санчо.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
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Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
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Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Общество
В России за сутки умер один пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали один смертельный случай у пациента с коронавирусом.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Удмуртии пройдет информирование о коронавирусе по громкоговорителю
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Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
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Новый антикризисный iPhone 9 может быть анонсирован уже сегодня
Последние несколько недель по сети ходит множество слухов о том, когда же нам стоит ждать нового недорогого смартфона от Apple.
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Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин
Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
Общество
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Культура
Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости
Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Культура
Общественники Ямала поборются за гранты губернатора
Национально-культурные и социально-ориентированные НКО поборются за гранты губернатора общей суммой более 11 млн рублей.