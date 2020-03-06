Коронавирус

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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
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С 31 марта в Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

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Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
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