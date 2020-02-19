Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта

Происшествия Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.

Общество Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая.

Общество Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Политика Госдума вводит звание «Город трудовой доблести» Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести".

Общество Производство холодильников «Саратов» закроется из-за нерентабельности Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) «Завод электроагрегатного машиностроения» прекращает производство холодильников «Саратов» из-за нерентабельности, сообщили в четверг, 20 февраля, ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

Политика Путин оценил мем о роспуске правительства "Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Экономика Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот в инвестиции Министерство финансов отрабатывает новый подход к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться не на дивиденды, а в инвестиции.

Происшествия Расстрел в воинской части в Забайкалье: с дедовщиной разбирается суд В Чите сегодня, 20 февраля, проходит очередное заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Происшествия Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».

Наука Западная диета нарушает функции мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.

Происшествия Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Экономика ФНС перечислила в бюджет налоги за 2019 год Глава ФНС РФ Даниил Егоров Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная налоговая служба ( ФНС ) в 2019 году перечислила в бюджет РФ 12,6 трлн рублей, что на 5,7% больше предыдущих показателей.