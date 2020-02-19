Общество
Интерфакс - РоссияГосдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая
Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Политика
Путин пошутил из-за помех в работе микрофонов на коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ в работе микрофонов, которые были установлены перед президентом, произошел сбой.
Политика
Госдума вводит звание «Город трудовой доблести»
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести".
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроется из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) «Завод электроагрегатного машиностроения» прекращает производство холодильников «Саратов» из-за нерентабельности, сообщили в четверг, 20 февраля, ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.
Политика
Путин оценил мем о роспуске правительства
"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Футбол
Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет
Во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию на пять лет.
Общество
Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
Экономика
Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот в инвестиции
Министерство финансов отрабатывает новый подход к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться не на дивиденды, а в инвестиции.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Раскрыты мотивы расстрелявшего в немецком баре людей преступника
Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Эту информацию раскрыл таблоид Bild.
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье: с дедовщиной разбирается суд
В Чите сегодня, 20 февраля, проходит очередное заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Наука
Западная диета нарушает функции мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Экономика
ФНС перечислила в бюджет налоги за 2019 год
Глава ФНС РФ Даниил Егоров Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная налоговая служба ( ФНС ) в 2019 году перечислила в бюджет РФ 12,6 трлн рублей, что на 5,7% больше предыдущих показателей.
Здоровье
Диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.