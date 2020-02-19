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Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта

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