Общество
Интерфакс - РоссияГосдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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