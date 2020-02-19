Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияГосдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта

Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта

Интерфакс - Россия06:31

Госдума может рассмотреть поправки в федеральный бюджет 4 марта

Парламентская газета06:22

Поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит в первом чтении 4 марта

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Андрей Макаров
Юрист
Советский и российский юрист, российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы I, II, IV, V, VI, VII созывов, член фракции «Единая Россия», председатель комитета по бюджету и налогам. Один из авторов части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
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