Общество
Интерфакс - РоссияГосдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Армия и оружие
Россия превратила турецкие танки в Сирии в груду обгоревшего металла
Российские самолеты атаковали два огромных конвоя военной техники, в состав которых входили танки М60 и Leopard.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров
Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров Ксения Бородина ответила на нападки хейтеров.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Общество
Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии
Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек.
Хоккей
Песков рассказал, как играют хоккеисты в матчах с Путиным
Хоккеисты во время игры с президентом РФ Владимиром Путиным играют так, чтобы не травмировать друг друга и главу государства, и абсолютно нормально, что все игроки не хотят получить травмы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Политика
Путину рассказали шутку об отставке правительства
Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Общество
В Екатеринбурге снова «заминировали» школы и детсады
Футбол
Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
Происшествия
В Москве арестованы шесть граждан Киргизии по делу об экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации, передаёт ТАСС.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Здоровье
Эвакуированных из Уханя украинцев на родине встретили горящими шинами
Самолет с соотечественниками и группой иностранцев, пожелавших эвакуироваться из Уханя вместе с украинцами первоначально намеревались принять во Львовском аэропорту имени Данилы Галицкого сегодня утром.
Авто
Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq
В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
Происшествия