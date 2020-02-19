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Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияГосдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта

Interfax-Russia.ru - Госдума может рассмотреть поправки в бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта

Интерфакс - Россиявчера в 06:31

Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» будет принят 20 февраля

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REGNUMвчера в 09:04

Первое чтение поправок в бюджет запланировано на 4 марта

Государственная Дума РФвчера в 09:23

Госдума может рассмотреть поправки в федеральный бюджет 4 марта

Парламентская газетавчера в 06:22
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ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
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На Украине начались столкновения из-за эвакуации граждан из Китая

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Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Армия и оружие

Россия превратила турецкие танки в Сирии в груду обгоревшего металла

Российские самолеты атаковали два огромных конвоя военной техники, в состав которых входили танки М60 и Leopard.
HotGeo 18 февраля в 02:51
Шоу-бизнес

Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров

Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров Ксения Бородина ответила на нападки хейтеров.
Экспресс газета 02:51
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
Технологии

Умер создатель команд «копировать» и «вставить»

Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Lenta.ru 04:08
Авто

Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe

В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Известия вчера в 03:20
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Газета.Ru 04:12
Общество

Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии

Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек.
Lenta.ru 03:41
Хоккей

Песков рассказал, как играют хоккеисты в матчах с Путиным

Хоккеисты во время игры с президентом РФ Владимиром Путиным играют так, чтобы не травмировать друг друга и главу государства, и абсолютно нормально, что все игроки не хотят получить травмы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 19:35
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ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

РИА Новости 01:27
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Советский спорт вчера в 09:52
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
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Путину рассказали шутку об отставке правительства

Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
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В Екатеринбурге снова «заминировали» школы и детсады

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Футбол

Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество

Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
RT на русском вчера в 06:08
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В Москве арестованы шесть граждан Киргизии по делу об экстремизме

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации, передаёт ТАСС.
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Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
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Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Народные новости 18 февраля в 22:42
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Эвакуированных из Уханя украинцев на родине встретили горящими шинами

Самолет с соотечественниками и группой иностранцев, пожелавших эвакуироваться из Уханя вместе с украинцами первоначально намеревались принять во Львовском аэропорту имени Данилы Галицкого сегодня утром.
Московский Комсомолец вчера в 13:30
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
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Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 23:45
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