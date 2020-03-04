Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
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Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва04 марта в 09:27

В ГД сообщили, что срок оферты миноритариям по выкупу акций Сбербанка сократится

ТАССвчера в 10:06

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости04 марта в 09:27

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

Эхо Москвы04 марта в 12:02

Зампред правления Сбербанка Попов продал весь свой пакет акций банка

ПРАЙМ02:06

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета04 марта в 09:23

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18
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Транспорт

«Победа» и «Уральские авиалинии» ввели бесплатный возврат билетов

Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
РБК 02:58
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Политика

МИД Греции заявил об отправке Турцией мигрантов к границам с ЕС

На южной морской и сухопутной границе зафиксировано массовое движение мигрантов к границам Европы и Греции.
Политика Сегодня 02:54
Происшествия

СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников

В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг 02:32
Происшествия

Калининградка ехала в автобусе с поляком, у которого нашли коронавирус

Жительница Калининградской области ехала в одном автобусе с поляком, у которого обнаружили коронавирус.
Новый Калининград.Ru 02:11
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Мясников рассказал, есть ли связь между онкологией Заворотнюк и ЭКО

Известный врач и популярный телеведущий доктор Александр Мясников объяснил, может ли ЭКО спровоцировать развитие онкологического заболевания, тем самым поставив точку в дискуссиях о связи рака певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк с этой процедурой.
ФАН вчера в 12:54
Армия и оружие

Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось ровно 18 минут

Серакиб в провинции Идлиба ночью обстреляли. Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось ровно 18 минут.
Piter.tv 01:17
Экономика

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".
ТАСС вчера в 16:30
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Финансы

Курс евро перевалил за 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро на Московской бирже впервые с января 2019 года перевалил за 76 рублей.
Секрет фирмы 02:46
Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

Российская газета 02:11
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Газета.Ru 02:06
Футбол

Василий Кикнадзе: у нас с Семиным не конфликт, а разные точки зрения

Юрий Семин сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру.
Вести.Ru 01:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Происшествия

В ДТП под Новосибирском погиб молодой омский спортсмен

В аварии под Новосибирском, которая произошла утром 5 марта, погиб перспективный омский пловец-паралимпиец.
НГС 01:48
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Подмосковье Сегодня 04 марта в 13:45
Происшествия

Чемпион Украины по шахматам трагически погиб вместе с подругой

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.
Вести.Ru 01:50
Политика

Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Газета.Ru 02:51
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Экономика

Назван новый тренд среди банковских мошенников

Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП).
Lenta.ru вчера в 20:05
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 марта в 15:11
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Экономика

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

В декабре 2019 г. Борисов говорил о планируемой "расчистке" кредитов предприятий ОПК в размере 700 млрд руб. Он также отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонзавод", "Высокоточка" (" Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей".
Ведомости вчера в 10:42
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Экономика сегодня вчера в 11:42
Общество

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
РИА Новости 02:51
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
OAnews 00:59
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