Экономика
REGNUMГосдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийPhilip Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Компании посчитали, что это поможет бороться с нелегальными продажами сигарет по 30−50 рублей за пачку.
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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газета09:28
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Здоровье
Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве
Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
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В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
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Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
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Общество
Акимов доложил Путину о колоссальном спросе на билеты в Крым
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Общество
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Космос
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В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Происшествия
СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму
Следователи начали проверку в связи с нападением на съемочную группу телеканала "Крым 24", сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Политика
Переговоры России и Белоруссии продолжаются более пяти часов
Консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства, проходящие в резиденции российского премьер-министра в подмосковных Горках, продолжаются уже больше пяти часов.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
Здоровье
Во Владимире из-за пневмонии закрыли на карантин несколько школ
Смотрите такжеВ двух школах Ульяновска объявили карантин из-за пневмонии Как сообщает ИА "Regnum", первые заболевшие появились во Владимире на прошлой неделе.
Авто
Компания Alfa Romeo обновит Giulia и Stelvio
Первые партии обновлённых машин отправятся в США, где такая Giulia будет стоить от 39 350 долларов (примерно 2 510 000 рублей), а Stelvio — от 41 350 долларов (примерно 2 630 000 рублей).
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Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Авто
Новый турбомотор появится на автомобилях УАЗ
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Общество
Обновлен перечень стран, которые не делятся
ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
Путешествия
Спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых во время новогодних каникул 2020 года среди россиян значительно вырос.
Политика
МИД РФ осудил санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.