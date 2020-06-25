Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили закрепить в законодательстве возможность передачи номеров мобильных телефонов, по сути, в собственность абонентов, которые, таким образом, смогут перепродавать их или передавать по наследству.

с чего всё началось

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

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