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Госдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина

Госдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор.
РИА Новости
Саратовский областной суд 23 мая оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте, согласно которому Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно.
ТАСС
В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без соответствующего разрешения.
Lenta.ru
Следствие установило, что депутат участвовал в незаконной охоте на лося.
Интерфакс

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