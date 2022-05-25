РИА НовостиГосдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия РашкинаГосдума на пленарном заседании в среду лишила Валерия Рашкина мандата в связи с тем, что против депутата от КПРФ вступил в силу обвинительный приговор.РИА НовостиСаратовский областной суд 23 мая оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте, согласно которому Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно.ТАССВ ночь на 29 октября 2021 года Рашкин со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без соответствующего разрешения.Lenta.ruСледствие установило, что депутат участвовал в незаконной охоте на лося.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВDaily MoscowМосква 24ИА Красная ВеснаТК ЗвездаДума ТВReadovka NewsЦарьградИзвестияLife.ruГазета.RuРЕН ТВСаратов 24Глас НародаВзгляд-инфоФАНВерсия-СаратовПодробнее о событииВалерий Рашкин лишился полномочий депутата Госдумы в ускоренном режимеКоммерсантъвчера в 16:05Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина досрочно лишили мандатаВедомостивчера в 11:25Госдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия РашкинаРИА Новостивчера в 10:49Госдума лишила Рашкина депутатского мандатаРБКвчера в 10:52Госдума досрочно прекратила полномочия депутата РашкинаИзвестиявчера в 10:51Валерий Рашкин больше не депутатГлас Народавчера в 10:53Госдума досрочно прекратила полномочия депутата РашкинаНациональная служба новостейвчера в 10:57Показать ещёОценить1KПоделиться