Политика
РИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Политика
Киев не получал приглашения Казахстана по встрече Путина и Зеленского
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не получал приглашения от Казахстана для проведения там встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села
Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин.
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Общество
«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Происшествия
В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Происшествия
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи
В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Экономика
Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»
Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Здоровье
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России
Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Обновление выйдет на Android и iOS до конца этого месяца и будет поддерживать 50 языков.
Наука
Определена генетическая основа здорового сна
В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.