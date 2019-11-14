Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Комиссия Госдумы нашла попытки вмешательства извне в 19 регионах

RT на русском12:48

В Госдуме рассказали о 12 странах, влияющих на политику 19-ти регионов РФ

REGNUM09:47

Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России

Коммерсантъ11:19

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России. Конкретики по-прежнему нет

Фонтанка.Ру10:41

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России

ТАСС11:07

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РБК10:02

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РИА Новости12:27
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Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru 10:00
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Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук

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Газета.Ru 11:28
Шоу-бизнес

Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Политика

Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

Московский Комсомолец 11:01
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Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

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Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
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В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций

РИА Новости 11:03
Экономика

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Из оставшейся доли в 55% 27,5% будут приобретены в ходе допэмиссии в пользу банка ВТБ по закрытой подписке по цене 93,21 руб. за акцию, это позволит консолидировать на балансе «Ростелекома» 66 млрд руб.
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Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
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Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
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Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бомбардир.ру 05:56
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Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
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Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.
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Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
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Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему

Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.
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JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17

В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
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Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour

Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
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«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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Суд отказал герою «Бандитского Петербурга» в УДО

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 12:05
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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