Политика
РИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
Политика
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Общество
Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Политика
Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
Здоровье
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Экономика
«Ростелеком» одобрил покупку Tele2
Из оставшейся доли в 55% 27,5% будут приобретены в ходе допэмиссии в пользу банка ВТБ по закрытой подписке по цене 93,21 руб. за акцию, это позволит консолидировать на балансе «Ростелекома» 66 млрд руб.
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Футбол
Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
Политика
Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Наука
Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему
Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Происшествия
Суд отказал герою «Бандитского Петербурга» в УДО
Тосненский городской суд Ленобласти отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд в условно-досрочном освобождении.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.