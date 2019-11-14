Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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с чего всё началось

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ выявила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 субъектах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.
ТАСС11:07

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Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РИА Новости12:27

В Госдуме рассказали о 12 странах, влияющих на политику 19-ти регионов РФ

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Фонтанка.Ру10:41

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России

ТАСС11:07

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РБК10:02

Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России

Коммерсантъ11:19
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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