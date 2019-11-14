Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Комиссия Госдумы нашла попытки вмешательства извне в 19 регионах

RT на русском12:48

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РИА Новости12:27

В Госдуме рассказали о 12 странах, влияющих на политику 19-ти регионов РФ

REGNUM09:47

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России. Конкретики по-прежнему нет

Фонтанка.Ру10:41

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России

ТАСС11:07

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РБК10:02

Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России

Коммерсантъ11:19
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
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Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом

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Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10

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«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

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США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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