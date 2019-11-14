Политика
РИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Единоборства
Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР
Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Происшествия
Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Кино
Вышел новый трейлер «Соника в кино»
Наука
Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом
В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
Наука
В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Политика
Лукашенко хочет получать истребители из России бесплатно
Заявление Лукашенко означает только то, что он рассчитывал получить эскадрилью Су-30СМ бесплатно, говорит высокопоставленный федеральный чиновник.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.