Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Комиссия Госдумы нашла попытки вмешательства извне в 19 регионах

RT на русском12:48

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России

ТАСС11:07

Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России

Коммерсантъ11:19

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России. Конкретики по-прежнему нет

Фонтанка.Ру10:41

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РИА Новости12:27

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РБК10:02

В Госдуме рассказали о 12 странах, влияющих на политику 19-ти регионов РФ

REGNUM09:47
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

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Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
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Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
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Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

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Происшествия

Электроснабжение домов в Октябрьском округе Иркутска восстановлено

14 ноября в 23:42 в Иркутске восстановили электроснабжение домов Октябрьского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Твой Иркутск 11:31
Общество

Семья Петрова решила продать «Рольф»

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Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
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"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
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Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

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Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
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Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

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Робот Федор больше не полетит в космос

Знаменитый робот Федор больше не полетит в космос, сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.
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Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки совершили 15 обстрелов

За минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 329 единиц боеприпасов, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Авто

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Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

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Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

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США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
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Экономика

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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