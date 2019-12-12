Экономика

Автомобили.руАвтомобили.руГосдума не дала отменить транспортный налог

Напомним, законопроект о полной отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение Госдумой в начале лета прошлого года, тогда как дискуссия по этому вопросу началась с подачи президента еще в 2011 году.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости12 декабря в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости дня12 декабря в 09:57

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалт12 декабря в 09:23

Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNews12 декабря в 09:15

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2412 декабря в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва12 декабря в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости12 декабря в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM12 декабря в 08:31
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Наука

Генетик создает приложение для знакомств по ДНК

Генетик хочет разработать приложение для знакомств, которое будет находить партнеров с точки зрения генетики с учетом ДНК.
ToDay News Ufa вчера в 15:11
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В Башкирии произошёл пожар на складе

«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
RT на русском 13:19
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Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 вчера в 01:58
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении карьеры

В интервью Первому каналу олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:35
Общество

Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве

Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.
ТАСС 14:53
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Футбол

«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Фортуну" в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
РИА Новости 14:40
Общество

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 12:08
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс 07:19
Общество

Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Газета.Ru 11:48
Единоборства

Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
РИА Новости 12:34
Футбол

Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Газета.Ru 13:19
Армия и оружие

Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира

Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Российская газета 11 декабря в 10:42
Общество

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Вести.Хайтек вчера в 04:44
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Армия и оружие

КНДР назвала целью испытаний подавление ядерных угроз США

Коммерсантъ 15:00
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv вчера в 07:50
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 11:42
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Кино

Рейтинговые агентства распространяют спойлеры о «Звездных войнах 9»

Фильм выйдет в широкий прокат 19 декабря 209 года.
Kinonews.ru 12 декабря в 13:50
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru вчера в 15:08
Армия и оружие

Комплексы «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

Газета.Ru 15:37
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
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