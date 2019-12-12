Экономика
Автомобили.руГосдума не дала отменить транспортный налог
Напомним, законопроект о полной отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение Госдумой в начале лета прошлого года, тогда как дискуссия по этому вопросу началась с подачи президента еще в 2011 году.
Читать в источнике
Оценить444
с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Наука
Генетик создает приложение для знакомств по ДНК
Генетик хочет разработать приложение для знакомств, которое будет находить партнеров с точки зрения генетики с учетом ДНК.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении карьеры
В интервью Первому каналу олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.
Общество
Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве
Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Футбол
«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Фортуну" в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Футбол
Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Армия и оружие
Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира
Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Общество
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Кино
Рейтинговые агентства распространяют спойлеры о «Звездных войнах 9»
Фильм выйдет в широкий прокат 19 декабря 209 года.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.