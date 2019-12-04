Общество
Хакасия-ИнформГосдума не допустит коллекторов к долгам за ЖКХ
В течение следующих нескольких месяцев планируется разработать соответствующий документ, который может быть принят в качестве поправки к действующему законодательству уже в будущую весеннюю сессию Госдумы.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Политика
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Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
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Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Финансы
Курс рубля может обрушиться на 10% до 70 за доллар — Альфа-Банк
Есть высокая вероятность того, что курс российской валюты рухнет на 10% и окажется в районе 70 рублей за доллар в следующем году — даже несмотря на допущение, что цены на нефть смогут удержаться в районе $65 за баррель.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Политика
Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму
В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Экономика
Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов
Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Армия и оружие
При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Происшествия
В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории.
Наука
Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»
В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
Музыка
Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе
Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Общество
Пять топ-менеджеров уволились из «Магнита»
Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию.
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.