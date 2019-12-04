Общество

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформГосдума не допустит коллекторов к долгам за ЖКХ

В течение следующих нескольких месяцев планируется разработать соответствующий документ, который может быть принят в качестве поправки к действующему законодательству уже в будущую весеннюю сессию Госдумы.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Эксперт предрекла рост долгов за ЖКУ без коллекторов

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Газета.Ruвчера в 18:35

Коллекторам закроют доступ к долгам россиян по ЖКХ

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«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
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Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
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Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru вчера в 07:34
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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
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Финансы

Курс рубля может обрушиться на 10% до 70 за доллар — Альфа-Банк

Есть высокая вероятность того, что курс российской валюты рухнет на 10% и окажется в районе 70 рублей за доллар в следующем году — даже несмотря на допущение, что цены на нефть смогут удержаться в районе $65 за баррель.
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Политика

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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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Политика

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Lenta.ru 05:03
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Экономика

Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов

Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

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При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

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В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
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В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

Российская газета 14:44
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Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
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Шоу-бизнес

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Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории.
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Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе

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В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
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Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию.
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Политика

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Lenta.ru 13:32
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Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
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