Политика
Экономика сегодняГосдума не допустит повторения инцидента с Юмашевой – Володин
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что парламент может предпринять «определенные шаги» в связи с задержанием депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
RT на русском 08:53
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Футбол
Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе
Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.
RT на русском 16:47
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Общество
В Берлине экоактивисты перекрыли несколько центральных улиц
В Берлине экоактивисты митингуют на центральных улицах города. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня 10:50
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Происшествия
Кассира Billa уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты
Кассира сетевого супермаркета Billa уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты.
РБК 15:08
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия 19:15
Кино
Вышел трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Ожидается, что новый сериал станет таким же успешным, как и другой спин-офф «Ходячих мертвецов» — сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» Сюжет будущей ленты расскажет о людях, которые смогли спустя долгие годы после эпидемии сохранить свой цивилизованный облик.
ГЛАС.RU 04:53
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
REGNUM вчера в 08:56
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу".
РИА Новости 19:16
Культура
Запретить сериал «Сваты» предложил известный режиссёр
Privet-Rostov.ru 09:58
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 14:17
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Общество
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Политика
Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ 05:15
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Космос
Что нужно для прокормления миллиона человек на Марсе: особенности АПК Красной планеты
AgroXXI 05 октября в 01:00
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Специалисты предупредили, что особенно могут быть опасны лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности.
Российская газета 00:54