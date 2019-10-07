Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняГосдума не допустит повторения инцидента с Юмашевой – Володин

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что парламент может предпринять «определенные шаги» в связи с задержанием депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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