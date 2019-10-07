Политика
Экономика сегодняГосдума не допустит повторения инцидента с Юмашевой – Володин
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что парламент может предпринять «определенные шаги» в связи с задержанием депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Политика
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
РИА Новости 16:10
Наука
Свиньи выкопали ямки с помощью коры и палок
Обычно перед опоросом свиньи выкапывают рылом небольшую яму и устраивают в ней гнездо для выведения поросят, но обитающие в Парижском зоопарке висайские бородавчатые свиньи копали ямки с помощью палочек или кусков коры.
N+1 09:17
Политика
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 07:58
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Газета.Ru 11:28
Происшествия
Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК вчера в 12:56
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова Звездные гости пары поспешили поделиться кадрами роскошного праздника в своих соцсетях.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке части базы данных абонентов
Представители "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили об утечке части базы данных абонентов домашнего Интернета, датированные 2017-м годом.
РЕН ТВ вчера в 12:46
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Политика
В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Кино
Вачовски снимет сразу две «Матрицы»
Культуромания 09:57
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:02
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM 14:45
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Гаджеты
В Сети опубликован рендер наушников Apple AirPods 3
Территория новостей 05 октября в 03:00
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском 08:31
Шоу-бизнес
Равшана Куркова рассказала, как поддерживает фигуру
На своей странице в Instagram Равшана Куркова разместила пост, в котором рассказала, как поддерживает фигуру.
OAnews 12:35