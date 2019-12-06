Экономика
Инвест-ФорсайтГосдума не хочет вводить специальный налог для богатых
Госдума опять отказалась вводить повышенный налог для богатых — людей, чей доход более 24 млн рублей в год. Данный законопроект уже отклоняется более десяти раз подряд. В правящей партии прокомментировали нежелание принять законопроект тем, что он может привести к росту налоговой нагрузки.
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с чего всё началось
Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостей05 декабря в 03:42
В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат
URA.Ru05 декабря в 02:19
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