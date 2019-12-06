Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтГосдума не хочет вводить специальный налог для богатых

Госдума опять отказалась вводить повышенный налог для богатых — людей, чей доход более 24 млн рублей в год. Данный законопроект уже отклоняется более десяти раз подряд. В правящей партии прокомментировали нежелание принять законопроект тем, что он может привести к росту налоговой нагрузки.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.
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РИА Новостивчера в 05:40

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«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ruвчера в 06:33

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ru05 декабря в 02:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
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Приз новичку года в автоспорте получил пилот «Ред Булла» Алекс Албон.
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Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова

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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

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Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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В Биробиджане загорелся торговый центр

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Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов.
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Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
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