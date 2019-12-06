Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.

с чего всё началось

Госдума опять отказалась вводить повышенный налог для богатых — людей, чей доход более 24 млн рублей в год. Данный законопроект уже отклоняется более десяти раз подряд. В правящей партии прокомментировали нежелание принять законопроект тем, что он может привести к росту налоговой нагрузки.

Госдума не хочет вводить специальный налог для богатых

Футбол Гончаренко оскорбил арбитра после матча с «Краснодаром» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча чемпионата России против «Краснодара» вновь оскорбил главного арбитра встречи.

Футбол Краснодар — ЦСКА 1:1 Фанаты "Краснодара" покинули арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками столичного "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "быков" South Supporters в "Вконтакте".

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на машину Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».

Политика «Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.

Политика Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.

Происшествия В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.

Общество Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.