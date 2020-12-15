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Госдума во втором, основном чтении рассмотрела законопроект о новом порядке формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Напомним, новая методика привязывается не к потребительской корзине, а к медианному доходу и медианной зарплате.

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