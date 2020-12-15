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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Госдума не поддержала поправки о доведении МРОТ до 50% от медианной зарплаты

Госдума во втором, основном чтении рассмотрела законопроект о новом порядке формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Напомним, новая методика привязывается не к потребительской корзине, а к медианному доходу и медианной зарплате.В источнике
Ярослав Ниловроссийский политик
В соответствии с новой методикой в России будет по-другому определяться минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. До этого момента прожиточный минимум зависел от стоимости продуктов в продуктовой корзине. Эта величина влияла потом на индексацию пенсий, пособий и других выплат.ФАН
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Меняется методика расчета МРОТ

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В США назвали приписываемые России кибератаки объявлением войны

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Командир-подводник Северного флота получил звание Героя России

МОСКВА, 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. — РИА ТВОИ Новости Пресс-служба флота сообщила о том, что согласно указу президента Российской Федерации и верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, высшее звание «Герой Российской Федерации» присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову.
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