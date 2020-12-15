Госдума не поддержала поправки о доведении МРОТ до 50% от медианной зарплаты
Госдума во втором, основном чтении рассмотрела законопроект о новом порядке формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Напомним, новая методика привязывается не к потребительской корзине, а к медианному доходу и медианной зарплате.В источнике
В соответствии с новой методикой в России будет по-другому определяться минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. До этого момента прожиточный минимум зависел от стоимости продуктов в продуктовой корзине. Эта величина влияла потом на индексацию пенсий, пособий и других выплат.ФАН
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Госдума приняла закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума
Парламентская газетавчера в 04:52