Политика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума обнаружила факты иностранного вмешательства в 17 регионах

В 17 субъектах Федерации зафиксированы зарубежные попытки оказать влияние на региональную повестку. Это выявила Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ. В нижней палате расширили географию расследования попыток повлиять на ситуацию в России.
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Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России. Конкретики по-прежнему нет

Фонтанка.Ру10:41

Комитет ГД по изучение фактов иностранного вмешательства открывает закрытое заседание

SM Newsвчера в 20:42

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

РБК10:02

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ТАСС10:01

В Госдуме рассказали о 12 странах, влияющих на политику 19-ти регионов РФ

REGNUM09:47

В Госдуме обсудят факты влияния извне на ситуацию в российских субъектах

РИА Новости02:48

В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Известия10:38
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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