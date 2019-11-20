Экономика
ТАССГосдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики
Госдума на заседании в среду рассмотрит проект постановления "Об основных направлениях денежно-кредитной политики" и примет к сведению сам документ - "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", подготовленный ЦБ.
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Госдума обсудит проект постановления «Об основных направлениях денежно-кредитной политики»
Inform-24.comвчера в 11:44
Госдума приняла постановление об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы
Парламентская газетавчера в 07:12
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