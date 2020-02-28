Политика
РЕН ТВГосдума обсудит наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты рассмотрят законопроект, распространяющий уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправке к Конституции.
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с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в нижнюю палату в пятницу был внесен законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к Конституции.ТАСС06:42
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ЦИК предложил ввести ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Интерфаксвчера в 05:46
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
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