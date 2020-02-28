Политика
РЕН ТВГосдума обсудит наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты рассмотрят законопроект, распространяющий уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправке к Конституции.
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с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нарушения во время проведения общероссийского голосования по Конституции, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Нарушителям может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.Коммерсантъ07:19
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