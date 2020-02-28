с чего всё началось

Депутаты рассмотрят законопроект, распространяющий уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправке к Конституции.

Госдума обсудит наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Политика Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе "Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Энергетика Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз» "Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Спорт Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Политика Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.

Здоровье 70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.

Спорт Российские гимнасты пропустят этап Кубка мира в США из-за коронавируса Сборная России по спортивной гимнастике не поедет на этап Кубка мира, который пройдет в США 7 марта, сообщил в соцсетях член российской команды Никита Нагорный.

Политика Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.