Политика

РЕН ТВРЕН ТВГосдума обсудит наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты рассмотрят законопроект, распространяющий уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправке к Конституции.
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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект
 об уголовной ответственности за нарушения во время проведения общероссийского голосования по Конституции, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Нарушителям может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.
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