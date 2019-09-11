с чего всё началось

Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты.

Сегодня, 11 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский лишил депутатов Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов.

Гаджеты IPhone 11 считают кошмаром трипофоба Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Происшествия Во Флориде шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного утром в среду в городе Таллахасси во Флориде, нападавший задержан, сообщают местные СМИ.

Интернет Пользователи macOS все чаще сталкиваются с фишинговыми атаками Пользователи устройств на базе macOS столкнулись примерно с 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика СМИ о губернаторских выборах: Допустили тех, кого не поддержали бы даже ради протеста Издание «Медуза» со ссылкой на близкий к Кремлю источник рассказало, что недопуск на выборы хоть сколько-то сильных кандидатов стал одним из главных способов избрания временно исполняющих обязанности губернаторов полноценными главами регионов по всей России.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

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Общество «Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня.

Армия и оружие CNBC узнал о прогнозе разведки США по вводу «Буревестников» к 2025 году Американская разведка считает, что российские ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" поступят на вооружение к 2025 году, это более ранний срок по сравнению с прошлыми прогнозами, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о докладе разведки США.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Шоу-бизнес Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.

Наука Электрический угорь был тремя разными видами Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.

Происшествия Суд признал виновной китаянку, проникшую в имение Трампа во Флориде Суд присяжных признал китаянку Чжан Юцьзин виновной по обвинениям в проникновении на территорию имения президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV.

Общество Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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Музыка Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.