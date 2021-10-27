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Госдума обсудит в I чтении проекты бюджетов и соцфондов России на 2022-2024 годы

Депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении проект федерального бюджета
 на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
ИА "Реалист"
Руководитель ведомства подчеркнул, что бюджет в полном объеме финансирования обеспечивает как задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, так и послания президента России Владимира Путина.
ФАН
Отмечается, что, в соответствии с проектом федерального бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.
RT на русском
В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП).
Взгляд.ру

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