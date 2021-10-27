ПРАЙМГосдума обсудит в I чтении проекты бюджетов и соцфондов России на 2022-2024 годыДепутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.ИА "Реалист"Руководитель ведомства подчеркнул, что бюджет в полном объеме финансирования обеспечивает как задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, так и послания президента России Владимира Путина.ФАНОтмечается, что, в соответствии с проектом федерального бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.RT на русскомВ 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП).Взгляд.руЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналНТВДума ТВТВ ЦентрФАНЗакC.РуНародные новостиДума ТВREGNUMРоссийская газетаГосударственная Дума РФИА "Реалист"Комсомольская правдаThe Moscow PostЦарьградРосбалтАктуальные комментарииМИР 24Life.ruМосковская газетаВаши новостиПодробнее о событииГосдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2022–2024 годыКоммерсантъ08:27Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда соцстрахования на 2022-2024 годыТАСС08:47Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годыПРАЙМ06:30ГД приняла в первом чтении законопроекты о бюджетах соцфондов на 2022–2024 годыГосударственная Дума РФ08:36Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 годРИА Новости06:29Госдума приняла в первом чтении проект нового бюджета РоссииРоссийская газета07:42Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годыФинмаркет02:19Показать ещёОценить89Поделиться