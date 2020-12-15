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Российская газета
Российская газета

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Шестого октября президент России Владимир Путин обсудил с руководителями фракций в Госдуме тему индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Во вторник, 15 декабря, депутаты Госдумы рассмотрят сразу два законопроекта, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Первый подготовлен членом Совета Федерации Василием Иконниковым, второй - группой депутатов от "Справедливой России".
Российская газетавчера в 20:05
Подробнее о событии
FBM.ru

Депутаты Госдумы обсудят вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

FBM.ruвчера в 11:28
Бизнес.Ру

Индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят вернуть, но не всем

Бизнес.Рувчера в 12:00
Городовой

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Городовойвчера в 05:42
ОГТРК Ямал-Регион

Работающим пенсионерам могут восстановить индексацию пенсий

ОГТРК Ямал-Регионвчера в 05:13
Экономика сегодня

Депутаты обсудят вопрос индексации пенсий для работающих россиян

Экономика сегоднявчера в 05:02
ФАН

Депутаты рассмотрят проект индексации пенсий для работающих граждан

ФАНвчера в 04:53
Российская газета

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Российская газетавчера в 20:05

Форвард дортмундской «Боруссии» Холанд получил награду Golden Boy

Футболисту дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлингу Холанду вручили трофей Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, эта премия вручается лучшему футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года).
РИА Новости14 декабря в 15:58

Более 217 медучреждений реконструируют в Самарской области до 2025 года

Свыше 217 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), офисов врачей общей практики (ОВОП) и других медучреждений планируется отремонтировать до 2025 года в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
ТАСС14 декабря в 09:58

ФНС может расширить сотрудничество с Банком России

Минфин РФ подготовил законопроекты, согласно которым Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России необходимые сведения, составляющие банковскую тайну, а ЦБ от налоговиков — составляющие налоговую тайну, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
ПРАЙМвчера в 08:56