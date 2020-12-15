Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Шестого октября президент России Владимир Путин обсудил с руководителями фракций в Госдуме тему индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
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Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Во вторник, 15 декабря, депутаты Госдумы рассмотрят сразу два законопроекта, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Первый подготовлен членом Совета Федерации Василием Иконниковым, второй - группой депутатов от "Справедливой России".
Российская газетавчера в 20:05
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