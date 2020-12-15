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Работающие пенсионеры стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего лишь 200-300 рублей к пенсии. Депутаты постоянно предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам.

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