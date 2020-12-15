Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Работающие пенсионеры стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего лишь 200-300 рублей к пенсии. Депутаты постоянно предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Во вторник, 15 декабря, депутаты Госдумы рассмотрят сразу два законопроекта, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Первый подготовлен членом Совета Федерации Василием Иконниковым, второй - группой депутатов от "Справедливой России".
Российская газета20:05
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