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Российская газета
Российская газета

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего лишь 200-300 рублей к пенсии. Депутаты постоянно предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Во вторник, 15 декабря, депутаты Госдумы рассмотрят сразу два законопроекта, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Первый подготовлен членом Совета Федерации Василием Иконниковым, второй - группой депутатов от "Справедливой России".
Российская газета20:05
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Северпост

В Госдуме хотят обратиться в Конституционный суд из-за работающих пенсионеров

Северпост05:48
Городовой

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Городовой05:42
Российская газета

Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Российская газета20:05
Экономика сегодня

Депутаты обсудят вопрос индексации пенсий для работающих россиян

Экономика сегодня05:02
ФАН

Депутаты рассмотрят проект индексации пенсий для работающих граждан

ФАН04:53
Бизнес.Ру

Во вторник Дума рассматривает вопрос об отмене моратория на индексацию пенсий

Бизнес.Ру03:00
ОГТРК Ямал-Регион

Работающим пенсионерам могут восстановить индексацию пенсий

ОГТРК Ямал-Регион05:13

Сбербанк спрогнозировал отток до ₽4 трлн из банков в цифровой рубль

По оценкам Национального совета финансового рынка (НСФР), введение цифровых рублей в денежную систему путем замещения наличных и безналичных денег, а не с помощью дополнительной эмиссии, приведет к существенной, до нескольких триллионов рублей, потере ликвидности банками, сказано в отзыве НСФР на доклад ЦБ о цифровом рубле, с которым ознакомился РБК.
РБК07:37