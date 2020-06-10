Коронавирус

REGNUMREGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Пенсионерам могут предоставить «исполнительные каникулы»

Парламентская газета08:58

Мебель не выносить

Российская газета09:45

Госдума поддержала законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров

News.ru09:06

Госдума поддержала проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров

РИА Новости08:38

Дума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

Аргументы и Факты09:58

Госдума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС08:49

Госдума вводит «исполнительные каникулы» по долгам бизнеса и пенсионеров

REGNUM08:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Вести.Ru 11:44
54
Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
5
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
2
Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
303
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят в четверг в Рязанской области

РЕН ТВ 12:53
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
364
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
38
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
227
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
64
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
431
Экономика

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция в России 2–8 июня составила 0%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 2,4%.
Коммерсантъ 13:12
2
Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
393
Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
19
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
283
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
637
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
16
Общество

Роструд напомнил о праздничных выходных в июне

В России 12–14 и 24 июня будут выходными, напоминает Роструд.
Коммерсантъ 13:35
Киберспорт

Battlefield может вернуться в современность

News.ru 07:13
1
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
320
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
27
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Общество

На Южном Урале ожидаются град и грозы

Завтра, 11 июня, в Челябинской области прогнозируются грозы и сильный шквалистый ветер, возможен град.
Южноуральская панорама 10:00
Экономика

«Система» не исключила вхождение в капитал Ozon стороннего инвестора

ПАО АФК "Система" ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-рителера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности, сообщил финансовый директор АФК Владимир Травков на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками.
Интерфакс 11:10
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
42
Футбол

Сегодня «Бавария» сыграет в полуфинале Кубка Германии

В среду, 10 июня, в Мюнхене состоится полуфинал Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом».
ГЛАС.RU 06:23
Происшествия

Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП

Газета.Ru 12:48
9
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
6
Кино

Disney представил обновленное расписание фильмов в России на 2020 год

Студия Disney подготовила список российских премьер на текущий год, большая часть из них была отменена из-за коронавируса.
Народные новости 11:19
Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета 12:56
13
Политика

В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:21
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное